Milla: "Este equipo estaba para medalla"

El seleccionador español cree que quizás "hayan faltado días de preparación" para Londres. Iker Muniain lamenta que "ha habido dos penaltis que el árbitro no ha querido pitar". "El árbitro no me ha pitado un penalti clarísimo", dice también Rodrigo.

El seleccionador español, Luis Milla, ha lamentado la derrota ante Honduras que ha dejado eliminada a España del torneo olímpico Londres 2012 y ha considerado que, de haber solventado este partido "este equipo", al que ha visto "de menos más, estaba para medalla".



"El equipo ha estado a nivel futbolístico fenomenal, aunque a nivel de acierto no. Hemos merecido la victoria por juego y por ocasiones y este equipo hubiera estado peleando por la medalla, estaba para medalla. Si nos hubiera acompañado el resultado iríamos para arriba", ha dicho Milla tras el partido.



"Los chicos han dado un gran espectáculo y lo único ha faltado es el gol. El único equipo que tenía que haber ganado hoy el partido es España", ha comentado el técnico turolense, quien ha asegurado que ha tenido la sensación de que una caída de Adrián a poco del final del choque "ha sido penalti" que no ha pitado el colegiado.



Milla ha admitido cierta "presión" por la comparación con la selección absoluta, pero considera que "estos son jugadores de mucho nivel que saben responder en situaciones límite". También cree que quizás "hayan faltado días de preparación" para el torneo, lo que ha achacado al "calendario del fútbol español", pero ha recordado que ha sido "una preparación similar a la de Dinamarca" del año pasado, cuando se proclamaron campeones de Europa Sub'21.



Muniain: "Es un palo muy duro, pero ha habido dos penaltis"

Iker Muniain ha reconocido que la derrota "ha sido un palo muy duro" para la selección española, pero ha considerado que "ha habido dos penaltis" en el área hondureña "que el árbitro -el venezolano Juan Soto- no los ha querido pitar". "Estamos fastidiados, ha sido un palo muy duro. Pero ya se ha visto que ha habido dos penaltis y el árbitro no los ha querido pitar", ha dicho Muniain, visiblemente afectado por la derrota y la eliminación.



"Les soplabas y se caían. En el segundo tiempo se han jugado solo veinte minutos y solo ha dado cuatro de descuento. Y en la jugada de Rodrigo -el segundo de los penaltis que ha pedido Muniain- el árbitro estaba a cinco metros", ha continuado con las críticas al árbitro del partido. Muniain, no obstante, le ha "deseado lo mejor" a Honduras para lo que queda de torneo olímpico.



Javi Martínez: "Hemos tenido 24 ocasiones de gol y no han entrado"

Javi Martínez ha lamentado el conjunto español ha tenido "hasta 24 ocasiones de gol" que "no han entrado" en la portería rival. "Hemos tenido 24 ocasiones de gol y no han entrado", ha dicho el capitán de la 'rojita', para quien por cosas así "el fútbol es injusto".



"Pero tenemos que levantarnos", ha comentado el jugador del Athletic Club, quien, como sus compañeros, se quejó de los "penaltis" que, a su entender, no señaló el árbitro del partido, el venezolano Juan Soto. "Los penaltis de Rodrigo y Adrián han sido claros", ha considerado" el centrocampista de la selección española.



Rodrigo: "El árbitro no me ha pitado un penalti clarísimo"

El jugador de la selección Rodrigo Moreno se ha quejado de que el árbitro del partido ante Honduras no le ha pitado "un penalti clarísimo", encontrándose "solo ante el portero".

"El árbitro no me ha pitado un penalti clarísimo. Estaba solo con el portero, no sé para que me iba a tirar", ha explicado el jugador del Benfica una de las jugadas que más ha protestado hoy la selección española al árbitro venezolano Juan Soto. Rodrigo, por lo demás, ha lamentado la eliminación del torneo y la decepción sufrida.



"No ha sido lo que pensábamos, pero el fútbol tiene estas cosas. Hoy hemos merecido más, sobre todo en el segundo tiempo y no nos esperábamos este palo. Al final el fútbol tiene estas cosas", ha considerado.