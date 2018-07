Luis León Sánchez: "Llegaba en el mejor momento que he tenido en una bicicleta"

Luis León Sánchez, que sólo ha podido firmar un 32º puesto en la prueba de contrarreloj, ha afirmado que "llegaba en el mejor momento que he tenido en una bicicleta", y que nunca pensó en abandonar porque estaba "en unos Juegos Olímpicos" y representando " a una selección".

Tras romper la cadena a la salida de la contrarreloj olímpica, pinchar una rueda y partir el cuadro durante el recorrido, el español Luis León Sánchez se ha lamentado hoy de que llegaba a Londres 2012 en su "mejor momento sobre una bicicleta".

A pesar de que era uno de los favoritos para colgarse al cuello una de las tres medallas de la prueba, después de firmar el tercer puesto en la crono del último Tour, los problemas mecánicos han impedido al murciano, de 28 años, acabar más allá del puesto número 32 en la prueba, a más de seis minutos del ganador, el británico Bradley Wiggins.

Sánchez se veía "con fuerzas y motivación" antes de lanzarse al recorrido de 44 kilómetros por el suroeste de Londres que iba a decidir el oro olímpico: "Sé que no iba a ganar, eso estaba claro, pero de estar arriba, entre los primeros, me veía capaz. Quizás llegaba en el mejor momento que he tenido sobre una bicicleta", ha afirmado el ciclista.

A las 16.03, cuando se disponía a dar la primera pedalada de la prueba cronometrada olímpica, la cadena de la bicicleta de Sánchez se partió, y tuvo que cambiar de máquina. Más adelante, cuando apenas había recorrido 14 kilómetros, pinchó la rueda trasera, cogió mal un bache de la carretera, y rompió el cuadro, lo que le obligó a cambiar por segunda vez de bicicleta, una pérdida de tiempo que hacía ya imposible luchar por las medallas.

"¿Abandonar? No. Tenía que llegar a meta porque estoy en unos Juegos Olímpicos. Represento a una selección y tengo orgullo, tenía que llegar", ha afirmado el murciano, que ni siquiera quiso preguntar al entrar en la meta por el resultado de una contrarreloj en la que Wiggins se ha alzado con el oro y se ha coronado como el atleta británico con más medallas olímpicas de la historia.

"Venía con toda la ilusión del mundo. Como había dicho mucha gente, igual era el mejor estado de forma en el que he estado nunca. Había entrenado mucho, la gente de la selección me veía bien, pero nada, a la primera pedalada, a la media, en realidad, se rompió la cadena", ha descrito el ciclista.

"Me ha sucedido todo. No hay que darle más vueltas", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que en ninguna otra competición había sufrido tantos percances como en esta contrarreloj olímpica.