Gómez Noya: "Es difícil conseguir medallas cuando sólo se acuerdan de nosotros cada cuatro años"

Javier Gómez Noya, el [[LINK:INTERNO||||||flamante subcampeón olímpico de triatlón]], no desaprovechó su plata en el triatlón para exigir más apoyo para los deportes olímpicos en España. Noya atribuyó la falta de resultados al poco interés social que despiertan la mayoría de deportes olímpicos y deseó que su medalla sirva para aumentar el apoyo y la práctica del triatlón.



"España tiene una serie de prioridades en cuanto a deportes. Lógicamente es más difícil conseguir medallas si se apoya tan poco a los deportes olímpicos y solo se acuerdan de nosotros cada cuatro años. No es solo cuestión de becas, sino también es un factor social", explicó Noya, luciendo su ansiada medalla en el cuello.



Polémicas al margen, el gallego se mostró muy satisfecho con su carrera, la mejor de su temporada, en la que tuvo que luchar él solo contra los hermanos Alistair y Jonathan Brownlee, el británico Stuart Hayes y el eslovaco Richard Varga.



"Se ha corrido muy rápido. La bici fue muy dura porque no se paró en ningún momento. Además, los Brownlee tenían de gregarios a Hayes y Varga que estaban trabajando para ellos por lo que he tenido que estar muy atento porque yo estaba solo. En líneas generales ha sido una gran carrera, la mejor de la temporada", aseguró el español.



Por ello, el triatleta ferrolano terminó la prueba satisfecho con su actuación, especialmente en la natación donde terminó segundo y en el tramo corriendo donde dejó atrás a Jonathan Brownlee y estuvo luchando con su hermano por el oro.



"Evidentemente que salía a por el oro pero estoy satisfecho por cómo ha ido la carrera. He estado donde tocaba en cada momento pero Alistair fue más fuerte en los últimos kilómetros. He estado a mi mejor nivel y conseguir una medalla olímpica es muy bonito", explicó Gómez Noya.



"Sabía que Jonathan tenía que parar por una sanción por lo que me concentré en luchar con Alistair. Pero el oro estaba muy caro y, aunque me ha sacado menos que en otras pruebas, ha estado por encima de mí. Es justo vencedor", añadió el ferrolano que, sin embargo, advirtió que nadie es imbatible y la diferencia entre ambos es poca.



Con una marca de 1.46.36, solo once segundos por detrás del campeón, Javier Gómez Noya consiguió por fin la medalla olímpica que se le escapó en Pekín, donde una lesión y problemas estomacales le impidieron triunfar en una prueba en la que partía como favorito y terminó en cuarta posición.



"Desde el 2005 que era mi gran objetivo. En Pekín estuve muy cerca. Di el máximo pero tuve ciertos problemas y finalmente quedé cuarto. Ahora ya ha caído aunque no es una revancha de 2008 sino un paso más en mi carrera", explicó el triatleta, campeón de Europa y del mundo de la disciplina en diferentes ocasiones.



Tras este éxito, Gómez Noya ya fija su vista en bañarse de oro en Río de Janeiro donde aseguró que no quiere estar por estar sino por estar con los de delante. La medalla de plata de Gómez Noya supuso la cuarta para el deporte español en Londres que, justo unos minutos después, conseguía el primer oro de la mano de la regatista Marina Alabau, que se hizo con la primera posición en la clase RS:X.



"Estar en el podio olímpico es muy complicado. Evidentemente no nos podemos comparar con Estados Unidos o China pero tampoco con Francia o Alemania, no tiene nada que ver. Ojalá sacáramos más medallas pero no se pueden pedir peras al olmo", explicó.