Excusas anti bici Número 1: El sudor

“No puedo llegar al trabajo sudado”. Pues yo tampoco, por eso voy despacio, disfrutando del camino. Si no sudas caminando, no tienes por qué sudar yendo en bici. De todas formas, sudar no es malo. Todos sudamos algo, por poco que sea, a lo largo del día. Sólo se convierte en un problema si tiene mal olor, y para eso, hay una solución tan obvia como definitiva: La higiene. Si mantenemos unas costumbres diarias de higiene básica (léase ducha) es altamente probable que nuestro sudor, si es que aparece, no huela mal.

Trucos para no sudar

Hay algunos trucos, no obstante, para que el sudor no aparezca mientras vamos en la bici. El primero es pedalear despacio. Sin prisa. Escoge bien la marchar de tu bici para que no te cueste demasiad. Procura mantener un ritmo de respiración constante y que no sea muy rápido y verás cómo contienes el sudor. Cuanto más vayamos en bici a diario, menos sudaremos. Tenlo en cuenta para no desanimarte si el primer día sudas un poco.

Por cierto, evita las cremas y aceites corporales, no hacen otra cosa sino que obstruir los poros y al final, el sudor, acaba saliendo, pero todo de golpe y es peor.

La alimentación

Hay otro importantísimo factor a tener en cuenta. Todo lo que expulsa el cuerpo humano es porque se lo hemos metido con anterioridad (léase alimentación). Si tenemos cuidado con lo que comemos, sudaremos menos y no tendrá mal olor. Las carnes rojas, el exceso de sal y el alcohol no sólo nos hacen sudar en exceso, sino que además, nos darán un tufillo a choto salvaje que no pasará desapercibido entre nuestros compañeros de trabajo.

El estrés y la madre que lo parió

La acumulación de estrés nos hace sudar. De todas formas no debería preocuparte mucho este punto. La bicicleta hará que en pocos días descienda tus niveles de estrés a los niveles de cuando tenías 12 años: igual o menor que cero.

Ánimo. Súbete a la bici. El sudor ya no es una excusa.

