Descalifican a un judoca por consumir un brownie con marihuana

"Mi resultado positivo fue causado por el consumo accidental de un alimento que no me di cuenta había sido horneado con marihuana, antes de irme a los Juegos", explicó dijo Delpopolo, quien entrena en Nueva York.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha descalificado este lunes al judoca estadounidense Nicholas Delpopolo, que finalizó séptimo en la categoría de hasta 73 kilos, al dar positivo en un control antidopaje realizado durante la competición por cannabis, con lo que pierde su diploma olímpico.

Delpopolo, tras su participación en el evento de judo del pasado 30 de julio en los Juegos Olímpicos de Londres, fue sometido a un control antidopaje en el que dio positivo por una sustancia dopante prohibida que se encuentra en el cannabis.

Delpopolo, que perderá su diploma olímpico, argumentó que había comido involuntariamente un brownie contaminado con la droga. Así, el consumo de esta sustancia ha impedido al judoca estadounidense quedarse con su diploma olímpico ya que el COI se lo ha retirado junto a la acreditación e identidad olímpica, por lo que deberá abandonar la villa y finalizar su estancia en Londres.

"Mi resultado positivo fue causado por el consumo accidental de un alimento que no me di cuenta había sido horneado con marihuana, antes de irme a los Juegos", explicó dijo Delpopolo, quien entrena en Nueva York. "Pido disculpas al Comité Olímpico de EEUU (USOC), a mis compañeros de equipo, y a mis fans, y estoy avergonzado por este error. Espero poder representar a mi país en el futuro, y me volveré a dedicar a ser el mejor judoca que yo puedo ser", concluyó en un comunicado.