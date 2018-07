Canciones sobre perros

10 historias 10 canciones 249

1) Elvis Presley - Hound Dog

2) Super Furry Animals - Golden Retriever

3) Tom Waits - Rain Dogs

4) Belle And Sebastian - Dog On Wheels

5) George Clinton - Atomic Dog

6) The Stooges - I Wanna Be Your Dog

7) Led Zeppelin - Black Dog

8) David Bowie - Diamond Dogs

9) Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra - Pitbull Terrier

10) Florence + The Machine - Dog Days Are Over

- Bonus Track -

Damien Rice - Dogs

