Canciones sobre Halloween II

10 historias 10 canciones 245

con la colaboración de Adela San Vicente

1) The Misfits - Halloween

2) Donovan - Season Of The Witch

3) Bobby Picket - Monster Mash

4) Black Sabbath - Black Sabbath

5) Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper

6) Michael Jackson - Thriller

7) Screamin Jay Hawkins - I Put A Spell On You

8) Him - Join Me In Dead

9) Desmond Dekker - Dracula

10) Iron Maiden - Fear Of The Dark

-bonus track-

Danny Elfman - The Remains Of The Day

