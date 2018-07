Bolt: "Ha llegado mi hora"

El jamaicano Usain Bolt, campeón olímpico de 100, 200 y 4x100 metros, está convencido de que ha llegado su hora, su momento y su año para destacarse sobre otros atletas legendarios convirtiéndose en el primero de la historia que revalida los títulos olímpicos de 100 y 200.

"Un montón de leyendas me han precedido, pero esta es mi hora, va a ser mi momento, este va a ser el año en que voy a destacarme sobre otros atletas del mundo", declaró al diario británico The Guardian el plusmarquista mundial de 100 y 200 metros.

Bolt, de 25 años, asombró al mundo con sus tres victorias en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, todas ellas adornadas con récords mundiales, y repitió su hazaña en los Mundiales de Berlín 2009, pero en los dos últimos años se ha mostrado vulnerable.

En el último mes su compatriota Johan Blake le ha derrotado dos veces en los campeonatos jamaicanos, y el año pasado Bolt protagonizó el gran fiasco de los Mundiales de Daegu (Corea del Sur) al ser descalificado por salida falsa en la final.

Pese a los últimos contratiempos, Bolt no ha perdido su confianza. "¿Qué otra cosa puedo hacer? Seguir trabajando y dejar que la gente piense lo que quiera. He trabajado más que nunca porque sé lo que cuesta ser un campeón. Sé lo que quiero y estoy concentrado en lo que necesito para vencer".

Bolt confía en alcanzar su mejor forma coincidiendo con los Juegos Olímpicos. "En cada sesión de entrenamiento me voy sintiendo mejor. No tengo más preocupaciones, sólo entrenar, comer y dormir. No tengo ninguna duda de que voy a ganar".

"A lo largo de la temporada suceden cosas que te perturban, pero tienes que aprender de tus errores. Sólo tengo que preocuparme de que eso no ocurra en los Juegos", indicó.

Bolt apunta que la amenaza no proviene sólo de su compañero de entrenamientos Johan Blake. "No va a ser él solo (Blake). Vamos a ser yo mismo, Asafa Powell, Tyson Gay, Justin Gatlin y algunos más. Es una carrera muy compacta con atletas superclase. Por eso va a ser un nivel de competición diferente para Yohan. Va a haber muchos focos".

"Y va a producir un gran estrés. Realmente va a ser un test para él (Blake) como atleta y como persona. Podremos comprobar su verdadera calidad", afirmó Bolt en alusión al campeón del mundo de 100 metros.