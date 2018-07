Alabau: "Probablemente no se dé una oportunidad como ésta en la vida"

La española Marina Alabau, que este martes consiguió [[LINK:INTERNO||||||el oro en la clase RS:X de vela de los Juegos Olímpicos de Londres 2012]], se ha mostrado "muy contenta" por lo logrado y resaltó que "probablemente no se dé una oportunidad como ésta en la vida".



"Ha sido una pasada el oro y cómo me ha recibido el equipo. Tenía bastante confianza y he demostrado que podía navegar como sé. En Pekín hice una buena actuación (cuarta) pero aquí eran mis condiciones y tenía que aprovecharlo", ha afirmado la sevillana a los periodistas tras llegar a la playa asfáltica y celebrar con el equipo español de vela lo conseguido.



Marina tuvo palabras de recuerdo para la israelí Lee-El Korsiz, que ha estado toda la competición segunda y que este martes se quedó sin medallas. "Se merecía estar porque, además de que es una supercampeona, es una buena amiga mía, pero no ha podido ser", ha afirmado la ya campeona olímpica.



Alabau también recordó a todos los entrenadores que han pasado por su carrera deportiva, como el francés Kim Lythgoe, quien estuvo con ella en Pekín 2008 y que falleció en 2009.



"Era nuestro objetivo y lo he conseguido y estará orgulloso de mí allá donde esté", ha subrayado la campeona, quien también se ha referido a su novio y entrenador habitual, Alex Guyader, quien no le ha dirigido en estos Juegos "porque se pone muy nervioso", además de al preparador en esta competición, Nicolás Bedou, "que lo ha hecho superbién y ha conseguido que tuviera la cabeza fría".



Alabau se ha referido a su amigo Xabi Fernández, tripulante del 49er español en Weymouth, quien le dijo que fuera "a ganar porque ir séptimo es estresante y vas a estar más tranquila".



Se acordó además de un entrenador argentino que tuvo hace diez años, Eduardo García Velasco, quien le mandó ayer un correo electrónico y le comentó que saliera en la regata por barlovento porque iría mejor y controlaría más, algo que Alabau ha reconocido que ha hecho.



Sobre sus planteamientos de futuro y la posibilidad de que el windsurfing sea retirado como clase olímpica para Río 2016, la sevillana, que cumple este mes 27 años, ha dicho que "hasta noviembre no se toma la decisión final" y que hasta entonces estará "tranquila y en noviembre ya se verá".



Alabau, preguntado sobre si estaría dispuesta a pasarse al kite surf (tabla con comenta) si finalmente entra en los Juegos de Río de Janeiro y retiran el windsurfing, ha destacado que "sí, si no dan otra opción".