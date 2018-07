Venezuela y los etarras

GRECIA



CHEMA: Si como dicen algunos uno de cada cuatro espanoles esta en la pobreza resulta indignante que se le den 30 mil millones a Grecia, que jamas nos devolveran, para incrementar funcionarios, subir pensiones y salario minimo y alimentar la corrupcion. Como decia mi abuela, la Caridad empieza por casa.



VENEZUELA:



Ahora que se vuelve a hablar de la actitud de Venezuela con respecto a los etarras que allí viven, alguien preguntará a los líderes de Podemos su opinión al respecto y harán lo de siempre: salirse por la tangente. Su amiguismo con el régimen chavista les impedirá ser contundentes al respecto, cosa esperable en alguien que quiere gobernar España.



Juan manuel: En tanto en cuanto es bien sabido que el gobierno venezolano no va a entregar a este sujeto despreciable, la única solución posible que veo para aplicar justicia es que un equipo de el Centro Nacional de Inteligencia "acompañe" a este sujeto tras la frontera venezolana con Colombia y amablemente dejarlo en una comisaría de éste país el cual si colaborará con su extradición.



Manuel: Muy buen trabajo de Angeles Escriba, pero ¿es que el CNI no ha podido descubrir a De Juana Chaos? ¿Lo que ha ha hecho una periodista no ha podido hacerlo un servicio de inteligencia



Sobre el lugar donde está De Juana; nos ha escrito MARIO: español casado con venezolana que ha viajado mucho por esa zona. Se puede considerar una de las zonas turísticas de Venezuela en la parte continental. Lo bueno del negocio de una licorería, es que lo habitual a la hora de pasar un día de playa, es llegar relativamente temprano con las neveras y allí llenarlas de cerveza helada y hielo. De paso se compra algún refresco más para los niños, protector solar, anti-mosquitos, etc. Es una zona muy popular para pasar los fines de semana y vacaciones, la zona suele estar a tope, por lo que el negocio de la licorería créanme que no es de los peores para tener en el país. Tampoco para hacerse millonario, porque en la Venezuela chavista eso no se hace trabajando.

DIFERENCIA SALARIAL



ISABEL quiere que respondáis a las preguntas de Ónega al respecto: si creéis que es cierto ese informe de UGT que dice que una mujer necesita trabajar 79 días más al año para igualar su salario al del varón por el mis-mo trabajo. ¿Y cómo es posible?



BENJAMIN: No se líen con los números. El informe de UGT habla del salario MEDIO contando toda las categorías y tipos de trabajo. En cambio no dice que eso ocurra en las mismas condiciones de trabajo y categoría. Lo primero significa que en general los hombres tienen trabajos mejor remunerados. Lo segundo sería bastante inmoral, aunque en mi propia oficina sé de compañeros (hombres) con mi mismo cargo y distinto sueldo. No tiene por qué ser sexismo.

Carlos: No digo yo que las mujeres no cobren menos que los hombres, pero el titular de que "Las mujeres tienen que trabajar 79 días más al año que un hombre para terminar cobrando lo mismo", suena a muy forzado. Si fuera cierto, ya que de 365 días al año, 124, por fines de semana y vacaciones, no se trabaja.. De los 241 que si se trabaja, casi 80 no serían el 24 %, si no casi un tercio. ( el 33, o pongamos un 30 %) Siempre me ha parecido que para ser sindicalista, lo mejor es no saber de cuentas. O mentir descaradamente

PSM



MARTIN: Aquellos polvos que originó Zapatero traen estos lodos que vemos hoy en Madrid, y que llegan al nido socialista que es Andalucía. Parece que el Presidente R. Zapatero no fue bueno para España, ni siquiera para su propio partido. Es una pena que un partido político que tenía sentido de Estado se esté deshaciendo, precisamente cuando resulta necesario para España.



PRECIOS COMBUSTIBLE:



SANTOS: El petróleo sigue por debajo de los 60 dólares y las gasolineras lo contrario. estamos a 15-18 cts de los máximos estando el crudo a menos de la mitad. Es decir, se siguen riendo de nosotros