Segunda jornada de huelga de Médicos en La Rioja

Los médicos regresan esta semana a la huelga convocada en todo el territorio nacional contra del nuevo Estatuto Marco. Los paros se extenderán hasta el viernes, en un momento en el que las relaciones con el Ministerio de Sanidad están rotas, a pesar de que hace dos semanas parecía que podía haber avances en la negociación. Si no hay acercamiento entre las partes, las movilizaciones seguirán llevándose a cabo, una vez al mes, hasta junio.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha informado de que en la primera jornada tuvo un seguimiento del 8,3 por ciento; de un total de 1.363 médicos entre Atención Primaria, hospitales y Fundación Rioja Salud, 113 facultativos secundaron la huelga (sin contar servicios mínimos, las vacaciones o las bajas).

En cuanto a la actividad asistencial: en Atención Primaria se suspendieron alrededor de 630 atenciones, en la actividad hospitalaria se cancelaron 11 de los 24 quirófanos programados, de las 130 consultas externas previstas se vieron afectadas 40 y de las 192 pruebas diagnósticas programadas se suspendieron 58.

Recordamos que en la anterior semana de huelga se vieron afectados alrededor de 8.000 pacientes por consultas o pruebas que se vieron aplazadas, y cuya recomposición quedaba en manos del SERIS. Los facultativos consideran que no les ha quedado más remedio que movilizarse, y lamentan que el Ministerio no esté dando pasos hacia un posible acuerdo.

Hoy y el viernes habrá sendas concentraciones de profesionales en el San Pedro a las 11:30 horas de la mañana.