La Rioja pionera en hacer que la práctica deportiva desgrave en la Declaración de la Renta

Ayer se abrió el plazo para presentar la Declaración de la Renta 2023 y La Rioja es la primera y única Comunidad de España, somos por tanto pioneros, donde vamos a poder desgravar en nuestra declaración por la práctica deportiva, propia y de nuestros hijos. Indudablemente, una gran y muy buena noticia, pero, es lo que tiene ser pioneros en algo, la primera vez siempre resulta algo caótica.

En el caso de gimnasios particulares o públicos, caso de Logroño Deporte, entidades que disponen de personal administrativo no habrá mayor problema, basta con pedir el ticket o la factura de lo que pagamos anualmente a la persona encargada. El problema llega cuando quienes tienen que hacerlo no disponen de la infraestructura ni de los medios necesarios. Hablamos de los diferentes clubes deportivos no profesionales cuyos responsables están viviendo momentos de gran tensión administrativa.

Había que ver ayer mismo los chats de los equipos con todos los padres y las madres preguntando qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Un ejemplo de uno de esos chats, abre diciendo ingenuamente desde el propio Club: pasar datos para hacer facturas. Ahora turno para los padres: ¿qué datos?, ¿qué factura?, ¿Se deduce la mutualidad y el pago federativo? Mi asesor dice que sí, el mío que no, yo no lo tengo claro, eso es un seguro médico y no actividad deportiva, así que no creo. ¿Y la ropa?, ¿la factura va a nombre del menor o del adulto? Hay que descargar el documento en el portal del federado. ¿Qué portal? No puedo entrar, no lo veo, mejor ir a la federación.

Bueno, pues eso, y si tienen más de un hijo y encima practica otro deporte y en otro club, ya ni les cuento. Así que hemos decidido acudir directamente a la fuente que nos puede aclarar todas estas dudas.

Escucha aquí la entrevista con el Director General de Tributos del Gobierno de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, y resuelve todas tus dudas.