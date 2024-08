Un mes de voluntariado en Guatemala con nuestra compañera de informativos, Diana Victoriano

Llevan escuchando su voz, en informativos, desde el pasado jueves y una semana después de que aterrizara en Barajas, ya con las emociones reposadas, robamos unos minutos de trabajo a nuestra compañera de informativos, Diana Victoriano, para que nos cuente su experiencia:

-Dejaste Guatemala hace unos días, ¿qué tal ha ido la vuelta a Logroño y a la radio?

Aunque no tenía ganas de volver, ninguna… ha sido fácil, porque reencontrarte con tu tierra, con tu casa y tu familia, siempre es agradable.

Pero mis primeras sensaciones fueron de silencio, me acostumbré a vivir con 5 personas y tener mucha actividad, y de orden, las calles me parecen ahora aburridísimas, después de casi un mes entre la selva, su vegetación, los baches… y la locura de la capital.

-Un mes en Guatemala, entre la capital y las montañas de Cobán ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Te la esperabas así?

La experiencia ha sido absolutamente maravillosa. No cambiaría absolutamente nada…

Me la esperaba más o menos así porque, como os comenté fui a través de la ong SED, de Maristas que nos preparan muy bien y antes de ir, desde febrero a junio, tuvimos 3 fines de semana de convivencias en los que mis compañeros, Silvia e Ibón, que son voluntarios ya veteranos, me explicaron muy bien lo que me iba a encontrar. No todo… por eso de proteger las sorpresas… pero sí sabía que me iba a encontrar con una realidad muy distinta, tanto en las escuelas, como en la casa donde vivíamos con las hermanas Carmelitas.

-¿Qué es lo que más destacarías de la experiencia?

Precisamente a ellas. Yo pensaba que las dos escuelas y los niños iban a ser los grandes protagonistas de la experiencia pero en realidad han sido ellas, las Carmelitas de la Enseñanza Misioneras.

Son 4 hermanas, una de Ávila y tres de República Dominicana que con cada gesto comparten amor. Fíjate que tienen un proyecto complicadísimo, por la realidad del país (con alcoholismo y problemas de delincuencia) de las familias (donde reina el machismo y la mayoría de padres y madres son analfabetos) y por todo lo que tienen en contra, que no es poco porque a veces sorprende ver a religiosas que se tiran a la calle con un mensaje tan contundente para el desarrollo de la sociedad.

Uti podría estar en España, cuidando la esclerosis que padece, y Cati, Savina y Altagracia podrían estar de misión en su país porque en dominicana también hay mucha necesidad… pero han decidido luchar por esas dos escuelas tan bonitas, con necesidades tan diferentes: la de la capital, con niños tentados a entrar en maras y delincuencia y la de Cobán donde manda el trabajo en el campo y los embarazos entre adolescentes…

-Has escrito algunos artículos en la página web: tu grano de arena, y uno de ellos concluía con este texto:

“Cada día, niños, profesores y familias nos dan una lección de superación; y cada día, las hermanas Carmelitas -Uti, Savina, Altagracia y Caty- logran que este rincón del mundo, llamado a la oscuridad, sea un motivo de orgullo para Guatemala”.

Sí, y elegí la palabra Orgullo porque ellas la utilizan muchísimo. En concreto para esa frase me inspiró un comentario de la hermana Savina. Como te comentaba, los niños lo tienen muy difícil allá, tanto en la ciudad, como en el campo, y ellas han sido un faro que les inspira a formarse, a tener sueños y a creerse que no son pobres por obligación, que hay una vida esperándoles y que ellas están dispuestas a ayudarles.

-Háblanos más sobre el proyecto de Futuro Vivo

Hace más de 25 años que las 4 hermanas comenzaron el proyecto en la capital, con una escuela en la que los niños, además de estudiar, disfrutaban de un servicio de desayuno y comida, gratuito. El único requisito es que sus padres cumplan con 4 horas de trabajo comunitario en la escuela, en cocina, en limpieza o mantenimiento, y que asistan a charlas que mejoran la sociedad (equidad género, tecnología con niños, finanzas).

El colegio de ciudad de Guatemala fue creciendo y hace 8 años inauguraron la escuela de Futuro Vivo en Cobán, una región cafetera, preciosa, pero sin ningún futuro para los jóvenes.

Empezaron con una clase, año a año iban construyendo aulas, una tormenta cubrió el colegio de agua… pero han seguido avanzando y ahora tienen un colegio precioso, ayer estaban pintando el patio, y de los 30 niños de inicio, han pasado a los 198.

Siguen creciendo cada año con un aula y ahora buscan financiación para construir la de segundo de básico, que sería como segundo de la eso aquí.

Se financian con donaciones, como la que los Marista hacen a través de SED, pero también cuentan con recursos de instituciones, de gobiernos…en el cole había muchas placas de la comunidad de Madrid o de los Rotarios.

Y también están trabajando en la autosuficiencia con su taller de chocolate Xocolat y están preparando la exportación de sus productos.

La escuela de Cobán, se encuentra en un valle rodeado por montañas, por las que se esparcen 8 comunidades que no hablan castellano. Es importante el trabajo de la escuela porque aprenden castellano, además de informática, música, e inglés. También mantienen el estudio de quetzí.

Y los profesores que también son ejemplos porque muchos son indígenas y es precioso ver cómo convive la tradición con la educación reglada que encontramos en cualquier colegio….

Si te parece, escuchamos a la seño Irma y a dos alumnos.

-¿Cuál era tu labor allí, como voluntaria?

Lo que tocara cada día, pero principalmente documentar la historia del colegio de Cobán. Vídeo, fotos y presentación de los niños.

Hemos hecho 800 bocadillos, hemos limpiado la Iglesia y hemos creado una alfombra con hojas de pino.

-Y conviviendo con las hermanas...

Ha sido maravilloso… es una forma de entender la vida preciosa. Ellas dicen que allí no hay tiempo para crisis existenciales y es así.

No siempre hay agua, se recicla la comida, recogen a los profesores cada mañana y nos llevan a visitar a las vecinas del barrio, como Doña Juana.

Hay compañeros que están con otras congregaciones y les sirven la comida, nosotros la comprábamos, la cocinábamos y fregábamos cuando había agua.

Son un ejemplo de fortaleza, de buen humor, de amor, de perdón…Recuerdo que un cura tuvo un gesto feo hacia ellas y la respuesta de la hermana Caty fue el perdón y la convivencia. Fuimos a su misa y esperamos a que terminara para que la hermana nos presentara como voluntarios.

-Este mes has estado poco atenta al móvil pero nos enviabas algunas fotos y vídeos al chat que tenemos los compañeros de la radio… Hace 10 días recibíamos esto:

Este es un claro ejemplo de lo que te comentaba del orgullo. En qué momento se paran las clases, se saca la banda de música y se reúne a todos en el patio para festejar un triunfo deportivo.

-Un día muy especial, con esa medalla para Guatemala, que por cierto luego han sumado más, pero ¿qué otros momentos recuerdas con especial cariño?

La jornada de peso y talla en Tzimajil, donan desayunos por documentar la evolución de niños con riesgo de desnutrición.

Las dos celebraciones de la Virgen del Carmen: en Cobán una romería preciosa con los trajes tradicionaes, güipil y corte; y en la capital un encuentro de 4 figuras y una gran fiesta con actuaciones y cohetes.

-Y los compañeros también sabemos que la despedida fue muy emotiva…

Preciosa, porque los niños, los profesores y la dirección son maravillosos, muy humanos. Me dieron 198 cartas, cada niño me escribió o me hizo un dibujo.

Volvemos a poner el acento en ese documental que hay en youtube, encargado por el Papa Francisco, que se llama Hagan Lío, capítulo 1.