IMSERSO

Largas filas ante las agencias de viaje de La Rioja para los codiciados viajes del Imserso

La vicepresidenta de la asociación de agencias de viaje de La Rioja asegura que a lo largo de la temporada saldrán más oportunidades

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Ayer comenzaban sus reservas los pensionistas preferentes, tras un proceso que valora aspectos como la edad, el importe de la pensión o si es la primera vez que se solicita uno de estos viajes.

Hoy continuaba la reserva para el resto de los inscritos al programa, pero como nos decía Nuria Ruiz, vicepresidenta de la asociación de agencias de viaje de La Rioja, son muchos los que se quedan fuera.

Las codiciadas plazas vuelan, especialmente en destinos de playa; de hecho, algunos hoteles están dejando de sumarse al programa por el bajo rendimiento que consiguen. El sector demanda al gobierno que se incremente el precio porque en muchos casos la oferta sale más cara que lo que terminan recibiendo. Según Ruiz, la demanda se concentra especialmente en la costa.

Además de los destinos, determinadas fechas son más demandadas que otras. Entre las más pedidas: el otoño, la primavera y las fiestas navideñas. Para los interesados que se han quedado sin plaza, Ruiz recomienda que sigan consultado a lo largo del año.

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