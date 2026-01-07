REBAJAS

El comercio riojano hace un llamamiento a las compras de proximidad en estas rebajas

Se estima que esta campaña generará 735 empleos nuevos, un 8.9% más que el año anterior

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Desde 2012, el periodo oficial de rebajas quedó liberalizado en España y se eliminaron las fechas fijas y obligatorias para aplicar esos descuentos, de modo que cada comercio y Comunidad Autónoma podía establecer sus propios calendarios. No obstante, la tradición sigue marcando que el periodo de rebajas de invierno comience el 7 de enero, tras la Navidad, y aproximadamente el 1 de julio para las rebajas de verano. A primera hora de hoy se podía ver en muchos comercios cómo se retiraban adornos y referencias navideñas para cambiarlas por las referencias a las rebajas.

Las patronales del comercio calculan que La Rioja, País Vasco y Madrid serán las comunidades con más gasto en estas rebajas. La empresa Randstad ha publicado sus previsiones de contratación para esta campaña de enero y febrero en transporte, logística y comercio. Estiman que, en La Rioja, la campaña generará 735 nuevos empleos, un 8,9% más respecto al año anterior.

Desde las asociaciones del comercio riojano se hace un llamamiento a que los ciudadanos apuesten por el comercio de proximidad, como nos explicaba Nando Cortezón, presidente de FER Comercio.

