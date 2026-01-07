El presidente de Alma Venezuela comparte en Onda Cero La Rioja su gratitud e incertidumbre

El 3 de enero el presidente estadounidense Donald Trump anunciaba que “su país había llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que, junto con su esposa, fue capturado y trasladado fuera del país".

Horas más tarde, comparecía junto al equipo que había desarrollado la misión, celebrando un despliegue militar sin precedentes, anunciando que Maduro será juzgado por narcotráfico y que Estados Unidos, asumirá la administración venezolana hasta que pueda darse una transición segura. Parece que será la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la encargada de asumir la responsabilidad del país, bajo la tutela de Trump.

Compartimos con Juancho Parra, Presidente de Alma Venezuela, el sentir de sus compatriotas y cómo se vive la situación en el país.