Capellán anuncia ayudas universales a estudiantes fuera de La Rioja y a la primera matrícula en la UR

Segunda jornada del Debate del Estado de la Región en el parlamento riojano en le que desde el principal grupo de la oposición, y respecto al ofrecimiento del presidente para un pacto de región sobre financiación, el portavoz del PSOE, Javier García, decía que apoyan que La Rioja no sea “ni más, ni menos” que nadie, y pedía que no se use este asunto para confrontar con el Gobierno central.

Capellán contestaba así a García sobre ese planteamiento e incidía en que el PSOE de La Rioja debe decir si está o no de acuerdo con el tratamiento especial para Cataluña y replicaba a García que, aunque no haya cuantificación oficial la afección, hay ya muchas estimaciones. Sobre este asunto, desde IU, Henar Moreno decía que su grupo apuesta por modificar el modelo de financiación, sin acuerdos bilaterales, pero con matices.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, decía que el PP sigue sin llevar adelante políticas que se diferencien de las del PSOE, en referencia a políticas “más de derechas”. Criticaba también el PSOE que un ejemplo de la ideología del gobierno de Capellán es la política fiscal que beneficia a los que más tienen. También la portavoz de IU Henar Moreno criticaba la política fiscal del Ejecutivo porque siempre beneficia a los mismos. Capellán replicaba a la oposición respecto a esas críticas recibidas sobre la política fiscal del Gobierno.

Ante las críticas sobre que las ayudas del Gobierno son universales y no establecen criterios en función de las rentas, recordaba esa ayuda de crianza que busca el ejecutivo central, también con carácter universal y que, según Capellán, no critica la izquierda. Capellán aprovechaba ese momento para anunciar más ayudas en materia educativa.

Lógicamente, desde las filas del PP se aplaude la acción del gobierno en su primer año, con un gobierno estable, no como el de Andreu.