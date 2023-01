La Cabalgata de Logroño cambia parte de su recorrido

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Logroño en un helicóptero del Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma III). Su aterrizaje está previsto a las 10:30 horas del dia 5 donde aguardarán miles de niños con sus familias.

Las 16 puertas del estadio se abrirán a las 9:00 horas. Por cada una de ellas accederá un máximo de 900 personas. Habrá una pantalla gigante en el exterior del estadio desde donde podrá seguirse la llegada de los Reyes Magos para aquellas personas que no puedan o quienes no puedan acceder al interior ya que el aforo máximo se establece en 14.400 personas.

Se habilitará un servicio de autobús lanzadera gratuito entre las paradas Monumento al Labrador y Las Gaunas con una frecuencia estimada de 15 minutos y sin paradas intermedias. El primer servicio desde la parada Monumento al Labrador será a las 8:00 horas, mientras que el horario del último servicio desde la parada Las Gaunas tendrá lugar a las 11:30 horas.

Desde las 9:30 horas el estadio acogerá un espectáculo que contará con la animación de las academias de baile López Infante y Conchi Mateo y en la que también cobrará protagonismo la riojana Marina Oliván, finalista en la última edición del programa de talentos La Voz Kids, que interpretará el conocido tema navideño All I want for Christmas is you.

La cabalgata, más corta

El recorrido de la cabalgata será el siguiente: salida (19h) desde el Parque de la Cometa y siguiendo por Gonzalo de Berceo, Marqués de Murrieta, Avenida de Portugal, Miguel Villanueva (Espolón), Vara de Rey (Palacete), Muro del Carmen, Muro de Cervantes y Avenida de la Paz (Ayuntamiento) donde finalizará con la tradicional Adoración de SS.MM. los Reyes Magos en el Belén monumental. El Ayuntamiento de Logroño ha alegado "cuestiones técnicas" para esta modificación del recorrido.

En la presente edición la participación en la cabalgata se incrementa de forma notable. De los aproximadamente 300 niños y niñas que asistieron al desfile el pasado año se pasará a más de 770 personas este año, con un incremento apreciable también en el número de comparsas, grupos y de academias de baile.