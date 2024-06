El CD Anguiano logra el ascenso a 2ªRFEF

El Anguiano es equipo de 2ªRFEF. El quinto equipo riojano que la temporada que viene jugará en esta categoría que, si para algunos es un fracaso, para otros supone un gran éxito.

Un pueblecito de 516 habitantes, el más pequeño de todos los que han disputado la fase de ascenso nacional, posiblemente el más pequeño de todos los que juegan en esta categoría, sin director deportivo, sin secretario general, sin secretaría técnica, sin ciudad deportiva, sólo con la familia Neila tirando del carro, el padre presidente y el hijo, adjunto a la presidencia, con sus aportaciones, más un pueblo volcado con la causa, han hecho posible el milagro. Bueno, milagro tampoco, porque el Anguiano ha jugado por lo menos otras seis fases de ascenso nacionales, pero por fin ayer lo conseguía ante el Ardoi navarro: 0-3 a favor de los riojanos en el partido de ida y ayer empate a uno, en el de vuelta, en el campo de Isla.

La 2ªRFEF que la temporada que viene tendrá cinco representantes riojanos: SDL descendido de 1ªRFEF, mantienen la categoría UDL y Calahorra, más los ascendidos Alfaro y ahora, Anguiano. Categoría, la cuarta del fútbol nacional, que va a ser la máxima categoría con representación de equipos riojanos lo que se puede considerar un fracaso del fútbol riojano, no tener representante alguno en superior categoría, algo que no ocurría hace la temporada 77/78.

Hoy toca festejar el ascenso del Anguiano y no vamos a hacer hincapié en cosas vanas como el tema económico, cómo plantea el Anguiano, y especialmente la familia Neila, la próxima temporada. Si el campo de Isla reúne o no las condiciones para jugar en 2ªRFEF, etc, etc. Por cierto, fiesta también la que se vivió anoche en Navarrete cuando se enteraron que el ascenso del Anguiano restaba una plaza de descenso de 3ªRFEF por lo que el Tedeón, que se consideraba descendido a Regional, mantiene la 3ªRFEF la próxima temporada.