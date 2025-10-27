AUTÓNOMOS EN ÁLAVA

"Sería injusto subir la cuota a los autónomos que ganan 1.134 o 1.400 euros al mes"

El presidente de la Asociación de autónomos en Álava, Ernesto García, aboga por el emprendimiento como salida laboral para los jóvenes

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Desde el año 2014 preside la Asociación de autónomos en Álava. Ernesto García, reconoce los fallos en el sistema que provocan una gran vulnerabilidad en el sector del autónomo. La digitalización ha perjudicado a los mayores de 50 años mientras que reconoce un descenso de 2.000 en la última década.

La cobertura sanitaria y de pensiones siguen siendo las grandes preocupaciones del sector que ha visto cómo desde el Gobierno Central se pretendía un incremento en sus cuotas. "Las de autónomos que cobran 1.134 o 1.400 euros no me parecen justas. No les da para vivir", reconoce García.

