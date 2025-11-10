"Mi sueño sería participar en el certamen de Miss Olympia en Las Vegas"

Dalila Almeida (Brasil, 35 años), llegó al fisioculturismo después de sufrir violencia de género. Enfocada en el deporte encontró en esta disciplina su pasión. El pasado mes de junio logró el título profesional en el EMPRO celebrado en Alicante.

Es la referente de este deporte en Álava y quiere más. Sanitaria de profesión y madre, además de soñar con el certamen de Miss Olympia en Las Vegas, la meca de este deporte, quiere crear en la capital alavesa un centro para mujeres donde puedan trabajar su cuerpo y su mente.