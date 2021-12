ENTREVISTA MÁS DE UNO ÁLAVA

Cómo mantenerte en forma si estás confinado por COVID. Consejos de los fisioterapeutas vascos

Ante el incremento de personas contagiadas por el coronavirus COVID-19 detectado en Euskadi, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV) se muestra preocupado por las consecuencias que todo periodo prolongado de “confinamiento” puede acarrear -bien por la indicación de no abandonar la habitación o bien por el señalamiento de no abandonar el domicilio particular. Una situación que se vivió al comienzo de la pandemia y que vuelve ahora a repetirse.