29/12/2022

Adiós a Zuberoa, la casa de los Arbelaitz

Hilario Arbelaitz dice adiós a 52 años de carrera dedicada a la cocina tras los fogones de Zuberoa. El restaurante Zuberoa YA no admite reservas más allá del 1 de enero de 2023. La familia valoraba el cierre definitivo del establecimiento a finales de este año por falta de relevo generacional, “Tenían claro que Zuberoa no seguiría vivo mucho tiempo más, y habían decidido no aceptar reservas más allá del 1 de enero, para evitar compromisos que luego no pudieran cumplir, mientras tomaban la decisión sobre la fecha del último servicio. El cierre llega empujado por la falta de relevo familiar. La siguiente generación de los Arbelaitz vive un tiempo diferente y no está por las dieciséis horas de trabajo diarias, por la exposición mediática, por lidiar con una dificultad nueva cada día, o por los dimes y diretes de gente que a veces ni siquiera los conoce”.