Talgo logra cartera récord de 6.300 millones, prevé doblar capacidad productiva y crear una unidad de investigación

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha destacado que la compañía ha logrado una cartera de pedidos "récord" de 6.307 millones y que esperan doblar su capacidad productiva antes de finales de 2028. Además, ha anunciado la creación en Euskadi de una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denominará Talgo TeknoRail.

El presidente de Talgo ha subrayado que los últimos meses han estado marcados por los cambios en la estructura accionarial de la empresa, acompañados de una "profunda reestructuración financiera, ambos dirigidos a dotar a Talgo de la estabilidad requerida".

Juan Antonio Jainaga ha señalado que la entrada en el accionariado del consorcio, liderado por Sidenor, representa una "garantía de estabilidad y de fortaleza". Además, vino acompañada de un refuerzo en la situación patrimonial y un "fortalecimiento de la capacidad financiera", de manera que los fondos propios de Talgo se han visto incrementados en 150 millones, aportando "solidez a un balance deteriorado en los últimos ejercicios".

Además, se ha formalizado una estructura de financiación sindicada por importe de 770 millones, a los que hay que añadir una línea sindicada de avales de 500 millones. Por todo ello, ha asegurado que Talgo cuenta ahora con "una dotación de liquidez muy significativa", con una estructura financiera" muy diversificada" para acometer "con garantías su política de crecimiento a través de los numerosos contratos que se ejecutarán en los próximos años".

Acuerdo Renfe

Además, ha apuntado que, en las próximas semanas, concluirán el acuerdo con Renfe ligado a las entregas del proyecto Avril, "dejando de esa manera totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera". Ese retraso en las entregas derivó en una multa a Talgo de 116,6 millones.

Tras realizar un balance de 2025, en el que Talgo cerró con un Ebitda de 0,6 millones, unas pérdidas de 100 millones y una deuda financiera de 394 millones, Jainaga ha apuntado que, de cara a 2026, prevén unos ingresos netamente por encima de los 700 millones, y en "claro crecimiento" respecto a 2025.

En este sentido, estima que el año debería cerrarse con un Ebitda comprendido entre el 7,5% y el 8,5%, mientras el ratio Deuda financiera neta/Ebitda se mantendrá en niveles "elevados", alrededor de 5,5, "por las altas necesidades de circulante de los proyectos en curso".

Cartera histórica

José Antonio Jainaga ha manifestado que se está viviendo probablemente uno de "los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo". Tras repasar los distintos contratos cerrados desde primavera de 2025, entre ellos, el suscrito recientemente con Trafikverket para el suministro de un conjunto de trenes diurnos y de noche de la plataforma Talgo 230, ha destacado que Talgo alcanza ya una cartera de pedidos "récord" de 6.307 millones.

Por su parte, el director general de Talgo, Rafael Sterling, ha apuntado que han superado el volumen de adjudicaciones que habían previsto para 2026.

Sterling, que ha subrayado la fase de "crecimiento sólido y sostenible" en la que está adentrando Talgo, ha indicado que, de ese máximo de cartera alcanzado, una parte proviene de contratos de mantenimiento, con contratos vigentes hasta 2054. Ha precisado que los proyectos en cartera permitirán que la plataforma Intercity de Talgo se convierta en 2032 "en el principal medio de transporte de centro Europa en servicios intercity de media y larga distancia, incluyendo servicios internacionales".

El presidente de Talgo ha apuntado que afrontan el futuro con el "sosiego y confianza que un negocio basado en proyectos de largo plazo necesita" y en los próximos años realizarán un "esfuerzo particular" en dos áreas, una de ellas la capacidad industrial.

En este sentido, ha destacado que la optimización de los procesos productivos, junto a nuevas inversiones en las fábricas de Rivabellosa y Las Matas les permitirán aumentar "significativamente" su "aptitud para acelerar ritmos de entrega de trenes".

Doblar capacidad productiva

Jainaga ha precisado que los detalles de las inversiones industriales están aún en fase de definición, pero tienen la "ambición" de "doblar la capacidad productiva antes de finales de 2028". Según ha detallado, ese esfuerzo financiero y organizativo irá acompañado de una acción de estandarización desarrollando nuevos productos con plataformas comunes.

La otra área fundamental son las personas y la gestión del talento y y, tras subrayar que ya han contratado a más de 200 personas, ha aludido a las "grandes dificultades para contratar profesionales competentes y motivados" en áreas como pintura y soldadura.

Además, ha añadido que el desarrollo de una tecnología diferenciada en Talgo y "su éxito" en el mercado con soluciones innovadoras, dependen de su capacidad para "subir a bordo a los mejores ingenieros".

Unidad de investigación

También ha puesto en valor la apuesta de Talgo por la innovación, que se materializa en una estrategia estructurada de I+D. Jainaga ha anunciado que ese esfuerzo culmina con la creación en el País Vasco de una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que "refuerza el posicionamiento industrial de la compañía".

Según ha detallado, bajo el nombre de Talgo TeknoRail, este centro se convertirá en el eje "para desarrollar las capacidades tecnológicas que impulsarán la próxima generación de soluciones ferroviarias".

Por otra parte, ha apuntado que están trabajando en la definición de un nuevo plan estratégico, que estará concluido tras el periodo estival. El plan contendrá los elementos "fundamentales" de sus orientaciones y estratégicas en relación a los productos que serán la base del negocio de Talgo en la próxima década; sus mercados preferentes, con "la vista puesta" en Centro y Este de Europa; y las capacidades industriales necesarias, y "eventualmente" alianzas puntuales "para acceder a ciertos mercados".

Por otra parte, ha destacado que su tecnología ofrece "ventajas incomparables" y sus dos plataformas Muy Alta Velocidad e Intercity comparten "opciones tecnológicas sin parangón" en el ámbito del consumo energético, reciclabilidad, accesibilidad e interoperabilidad.

Tras afirmar que son "extraordinariamente accesibles y ligeros", ha subrayado la efeciencia energética de los trenes de Muy Alta Velocidad de Talgo pero, sobre todo, su contribución a la sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias. En este sentido, ha apuntado que, tras el "terrible" accidente de Adamuz, "no cabe ninguna duda" de que los trenes de Talgo representan, por su estructura ultraligera y el diseño de su sistema de rodadura, "una solución tecnológica de primer nivel para garantizar la pervivencia de la red ferroviaria".

"Los ciudadanos no entenderían que el regulador, el operador, y en última instancia el Gobierno, no consideren las soluciones tecnológicas de Talgo como las mejor adaptadas a las prioridades de la sociedad española", ha añadido Jainaga, que ha lanzado a los accionistas un mensaje de optimismo y "trabajo sin descanso para elevar el valor de la acción".

En la junta, en la que se ha leído la intervención de tres accionistas, alguno de los cuales ha pedido una solución para los accionistas minoritarios que les permita "una salida a un precio justo" y otro de ellos ha manifestado su intención de impugnar la Junta del 12 de diciembre, se han aprobado las Cuentas de 2025 o la nueva política de remuneraciones para 2026, entre otros.