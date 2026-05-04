Satse Euskadi reclama más matronas en Osakidetza ante una ratio "insuficiente" que compromete "la salud de las mujeres"

El sindicato de Enfermería, Satse Euskadi, ha reclamado un "refuerzo urgente" de las plantillas de matronas en Osakidetza para garantizar una "atención sanitaria de calidad" a las mujeres en todas las etapas de su vida porque, en la actualidad, hay "una matrona para más de 2.500 mujeres" en el País Vasco, una "ratio totalmente insuficiente", que "compromete la salud de las mujeres".

En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Matrona, el sindicato ha advertido de que la situación actual en Euskadi es "especialmente preocupante", por lo que ha exigido al Gobierno vasco y a Osakidetza que "refuercen las plantillas y apuesten por el descanso y conciliación de estas especialistas".

Bajo el lema "Más matronas, mejor futuro", el sindicato ha insistido en que la falta de estas profesionales no solo impacta en la atención al embarazo y parto, sino en todo el ciclo vital de la mujer, ya que "las matronas desempeñan "un papel clave en la educación sanitaria, la prevención, la salud sexual y reproductiva, el acompañamiento en la adolescencia, la maternidad y el climaterio".

En este sentido, Amaia Mayor cree que reducir su labor a la atención al parto es "invisibilizar su pleno valor" y ha añadido que el actual "déficit de matronas" en Osakidetza impide que "estas profesionales puedan desarrollar plenamente sus funciones, viéndose obligadas a priorizar la atención más urgente en detrimento de la prevención y la promoción de la salud".

"Menos matronas significa menos tiempo para cada mujer, menos seguimiento, menos prevención de patologías y menos apoyo en momentos clave como el embarazo, el posparto o la lactancia, lo que repercute directamente en la calidad del sistema sanitario y en la seguridad de la atención", ha alertado la secretaria general de Satse Euskadi.

Desde el sindicato se ha advertido de que, cuando no hay suficientes profesionales, "no solo se resiente" la atención individual, sino que "se está comprometiendo la capacidad del sistema para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la mitad de la población".

Asimismo, Satse Euskadi ha subrayado que esta falta de personal también tiene un impacto directo en las propias profesionales, ya que la "escasez" de matronas está obligando "a limitar descansos, dificultar la conciliación y asumir una sobrecarga constante que se intensifica en periodos críticos como el verano o la Navidad".