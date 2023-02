Satisfacción en el Ayuntamiento de Bilbao por los cacheos en torno a las discotecas

El ocio nocturno pide mayor seguridad en los exteriores de sus locales. Lo último que se ha puesto sobre la mesa es que el personal que controla los accesos a estas salas puedan disponer de unos dispositivos similares a los existentes en los aeropuertos para detectar la presencia de objetos metálicos. De momento, el Departamento de Seguridad junto con las policías municipales han dispuesto un operativo especial en distintos puntos calientes que incluye cacheos aleatorios a quienes están en el área de influencia. El objetivo es prevenir la comisión de algún posible delito. En Bilbao este fin de semana , se han incautado 5 armas armas y se han detenido a 30 personas. El personal de la discoteca que controla los accesos no tiene permiso para hacer esos registros. Desde la asociación de hostelería nos dicen que los porteros no son agentes de la autoridad por lo que ellos podrían evitar el paso en el local a la persona que lleve un arma pero no podría incautarla.

La polcia actúa

La concejala de seguridad también es favorable, tal como lo hizo ayer, el alcalde de Vitoria, de colocar arcos de metales en las discotecas , dice que podrían ayudar. De todos modos señala que la policía esta presente y actúa en la discotecas que tienen aforos masivos