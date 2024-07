50 años de la mayor catástrofe de Vitoria: 11 muertos tras la explosión de dos camiones cisterna

Los medios de la época hablaron de catástrofe y no fue para menos, aunque lo cierto que la tragedia es desconocida para mucha población de la capital alavesa. 'No puede quedar en el olvido', reconoce al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ha anunciado un homenaje a las víctimas y la instalación de una placa en el lugar de los hechos 'para honrar la memoria de las personas afectadas y sus familias y para que la ciudad no olvide'.

El 26 de julio de 1974 once personas murieron en Vitoria-Gasteiz por un accidente entre dos camiones cisterna en el cruce entre la actual Portal de Arriaga y la rotonda de Juan de Garay. Eran las 3:45 de la madrugada y el accidente provocó una gran explosión. Llegó a derribar un caserío cercano. Los heridos fueron atendidos en hospitales de Vitoria, Cruces y Madrid.

Aprovechando esta fecha, se ha producido un documental disponible en YouTube: Las huellas de la niebla. El trabajo ha sido producido, grabado y editado por Carlos Cordovilla y Antonio Pululu, con imágenes inéditas del día del accidente y testimonios de las personas que lo vivieron en primera persona.