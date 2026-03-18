Rioja Alavesa produce 150.000 litros de aceite de oliva de calidad excepcional en la última campaña

La campaña de aceite de oliva 2025/2026 en Rioja Alavesa ha cerrado con resultados "muy positivos", ya que se han recolectado aproximadamente 750.000 kilos de aceituna, en su mayoría de la variedad Arróniz (más del 90%), con frutos libres de mosca y en óptimas condiciones sanitarias.
El rendimiento ha rondado el 20%, lo que supone una producción aproximada de 150.000 litros de aceite, según ha informado el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.
Esta comarca alavesa cuenta con unas 300 hectáreas de olivar, y el año pasado se plantaron 6 nuevas hectáreas. La producción se concentra en 4 trujales en Rioja Alavesa y 1 en Bergara (Gipuzkoa), con cerca de 20 marcas de aceite.
El sector cuenta con 65 olivicultores asociados a APRORA, además de otros productores para autoconsumo. La calidad del aceite se mantiene en niveles sobresalientes: se realiza extracción en frío, se muele el mismo día de la recolección y se aplican estándares modernos de elaboración, garantizando un producto con aroma y sabor óptimos.