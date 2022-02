La pandemia muestra menos incertidumbres

La decisión ultima será del Lehendakari pero parece que el Gobierno vasco, vista la evolución favorable de la pandemia, abre la puerta a suavizar parte de las restricciones vigentes en Euskadi. Según ha detallado Bingen Zupiria, hace quince días se tomaron una serie de medidas restrictivas en cuando a aforos y horarios en una situación de «incertidumbre». Ahora, tras dos semanas «la mayoría» de los indicadores con los que se analiza el virus (incidencia acumulada, ingresos hospitalarios, contagios...) «muestran una tendencia favorable» y por tanto han consolidado su línea descendente.

Mañana por la mañana se reunirá el LABI técnico para evaluar la situación actual y proponer , en su caso, modular las actuales medidas. El jueves o el viernes será el Lehendakari quien convoque al LABI político para tomar la decisión definitiva.

Mascarilla en exteriores

Sobre el uso de mascarilla en exteriores Zupiria ha recalcado que a pesar de que haya gente que piense que no es necesario, el ejecutivo vasco piensa que es "aconsejable" siempre que haya aglomeraciones o que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Esta previsto que mañana se publique el decreto para derogar su uso en exteriores que entrará en vigor el jueves. Aún no está claro si su uso dejará de exigirse en los patios de colegios , una medida aún no resuelta hasta conocer el decreto que hoy publique el Consejo de Ministros. Una vez determinado serán los departamentos vascos, de educación y sanidad, ha dicho el portavoz, quien tome una decisión .