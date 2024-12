El fiscal de menores de Álava alerta de la 'violencia indiscriminada' en la creciente comisión de delitos

El fiscal de menores de Álava ha confirmado en Onda Cero la tendencia creciente de expedientes de menores que llegan a los juzgados. Manuel Pedreira ha reconocido su preocupación por el aumento en el uso de la violencia 'de forma indiscriminada'.

Pedreira ha explicado que ha aumentado la tasa de delitos 'especialmente delicados, desde ciber bullying o acoso, a agresiones sexuales'. 'Es preocupante porque se sale de lo habitual de delitos de hurto o contra el patrimonio'

Sobre los menores migrantes, el fiscal ha referido que la situación en Álava es de normalidad y se ha podido dar respuesta a todos los que han llegado, y ha recordado que su labor es 'velar porque la respuesta sea la adecuada y tengan cubiertas sus necesidades como cualquier menor'.

Preguntado sobre la existencia o no de bandas de delincuentes que no han cumplido la mayoría de edad, Pedreira es contundente. 'Ha habido grupos de menores que cometen delitos, pero se diluyen. Grupos criminales no, grupos en situación compleja que puede que comentan delitos, sí'.