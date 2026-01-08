Osakidetza urge a donar sangre: 'Necesitamos al menos 400 donaciones al día'

Llamamiento a la ciudadanía de Osakidetza para que done sangre, ya que los niveles de reserva han caído considerablemente, como es habitual tras las fiestas de Navidad. Pero el adelanto de la epidemia de gripe, con pico máximo en diciembre, ha impedido que donantes habituales hayan podido donar.

Desde el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) han precisado que las bajas reservas afectan a todos los grupos sanguíneos, y "son necesarias cerca de 400 donaciones cada día en Euskadi".

El centro ha recordado que la donación de sangre es la única manera de obtener numerosos componentes destinados a transfusión o a la elaboración de medicamentos derivados del plasma, "indispensables en la actividad sanitaria". Por ello, ha llamado a la colaboración de "aquellas personas que han donado alguna vez", así como "de quienes se han planteado dar el paso, pero todavía no lo han hecho".

Requisitos

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en buen estado de salud y pesar más de 50 kilos. Aquellos que presenten algún síntoma de virus respiratorio deben esperar al menos unos quince días.

Los puntos fijos, así como las unidades móviles repartidas en los tres territorios para donar sangre, y los horarios en los que poder hacerlo, se pueden consultar en Dónde puedes donar o en las redes sociales de Donantes de Sangre de Euskadi (@donantesangreuskadi).

Donaciones en 2025

El pasado año Euskadi registró un total de 79.107 donaciones por parte de 46.418 donantes, la mayoría habituales y que donan de forma regular, dos o más veces al año, aunque destacó la incorporación de 6.599 nuevos donantes.

El CVTTH recuerda que cada donación "puede ayudar a decenas de personas", ya que la sangre "se fracciona en componentes que permiten atender diferentes necesidades médicas", desde tratamientos oncológicos hasta intervenciones quirúrgicas o urgencias, y para elaborar medicamentos destinados a pacientes agudos y crónicos.