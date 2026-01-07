Bilbao, entre las diez ciudades españolas más contaminantes, según Ekologistak Martxan

Bilbao se encuentra entre las 10 ciudades españolas con la media anual de NO2 (dióxido de nitrógeno) más alta en 2025, tal como asegura Ekologistak Martxan, que cita los datos de la estación de medición de calidad del aire de María Díaz de Haro. Además, ha advertido de que en Euskadi 4.116 muertes fueron atribuibles al NO2 en 2023.

En un comunicado, Ekologistak Martxan destaca la "mejora sustancial" de la contaminación del entorno de Bilbao, ya que en 2023 la media fue de 29 g/m3 y en 2025 ha descendido a 25 g/m3.

En su opinión, esta mejora en la calidad del aire medida por la estación de María Díaz de Haro "se corresponde con la intervención urbanística de pacificación de la zona", al transformarse una artería de tráfico en un corredor verde, "con una sustancial reducción del tráfico en el entorno inmediato a la estación de medición así como la inclusión dentro de la zona de bajas emisiones".

No obstante, la organización ecologista advierte de que, "aún así, la contaminación se sitúa por encima del nuevo límite legal de 20 g/m3". Ekologistak Martxan cree que las medidas de pacificación y peatonalización son "efectivas para reducir la contaminación atmosférica" y conllevan otros beneficios, como una reducción de la contaminación acústica y "una mejora sustancial del espacio público que se recupera para el uso de vecinas y vecinos".

Advierte de que, sin embargo, "no son suficientes para conseguir los nuevos límites legales, ya que la "contaminación de fondo" es "muy elevada". "Es decir, hay tanta contaminación derivada del tráfico urbano que no se puede compensar con medidas aisladas como la realizada o zonas reducidas de bajas emisiones que ni siquiera se ajustan al objetivo de la normativa, al obviar por ejemplo las zonas de especial sensibilidad", ha señalado

Para Ekologistak Martxan, las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como Málaga, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma, Valladolid o Bilbao, entre las intermedias, "obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no se están emplazadas en los puntos críticos de contaminación, según establece la nueva normativa".

A su juicio, esto conlleva que las mediciones con niveles de NO 2 más bajos o en entornos en que se han suprimido y ni siquiera se dispone de sensores orientados a controlar este contaminante muy vinculado a la contaminación derivada del tráfico, "no resulten totalmente representativas de la calidad del aire real que respira buena parte de sus habitantes".

Son situaciones "acreditadas en las campañas de medición de NO 2" desarrolladas en los últimos años por el colectivo ecologista, y que , y que en el caso de Bilbao, "claramente aparece, superando en ocasiones el obsoleto límite legal vigente en las arterías de mayor tráfico de La villa".