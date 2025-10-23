Las familias de los dos vascos detenidos en Venezuela piden su liberación

Los bilbainos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme fueron detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González. Se les acusa de pertenecer al CNI y estar implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre otros el de asesinar a Maduro.

Bárbara Basoa, hermana de Jose María Basoa, ha sido la encargada de poner voz a las peticiones de las familias de ambos que parten de la convicción de que las acusaciones son "totalmente infundadas", tras recordar que las instituciones han rechazado cualquier vínculo con "agencias u organismos del Estado".

Han considerado que ha habido una "errónea interpretación" de los hechos y de los motivos de su viaje y han deseado que lo que definen como un "malentendido" se solucione "rápidamente". Por ello, han pedido al Gobierno venezolano su liberación y que puedan volver a sus casas lo antes posible.

"Convivimos con la impotencia, la incertidumbre, la ausencia y sin apenas información sobre su situación y su estado de salud", han reconocido las familias, que siguen defendiendo los derechos y la libertad de José María y de Andrés y denunciando que su situación es "injusta e insoportable".

Han agradecido al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la embajada y al consulado español el trabajo y el apoyo que les están dando y les han solicitado que sigan trabajando hasta lograr la libertad de sus familiares y a que se pueda establecer una comunicación directa y continua con ellos mientras sigan encarcelados.