Osakidetza atenderá en la Unidad de Endometriosis de Cruces los casos más complejos de esta enfermedad en Euskadi

Osakidetza fijará como referencia en Euskadi en el tratamiento de los casos más complejos de endometriosis la Unidad de Endometriosis del Hospital de Cruces, en Barakaldo, que tiene "más de 20 años de trayectoria" y acumula "la mayor experiencia y recorrido asistencial en este ámbito" dentro del sistema público de salud en Euskadi.

Esta unidad cada año atiende alrededor de 2.000 consultas hospitalarias, realiza unas 1.500 ecografías de alta resolución y en torno a 250 primeras visitas. Según el Departamento de Salud, el servicio vasco de Salud atendió en 2025 un total de 4.660 casos de endometriosis en Euskadi -Bizkaia 2.962, Gipuzkoa 922 y Álava 776- y se detectaron 348 nuevos, la mayoría mujeres entre 18 y 45 años.

La endometriosis es una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad fértil y cuya expresión clínica puede variar desde molestias leves hasta dolor pélvico severo o dificultades para conseguir un embarazo. Puede afectar a estructuras como el intestino, la vejiga o los uréteres, y requerir intervenciones complejas que implican a especialistas en ginecología, cirugía general y urología. Aunque es una patología frecuente, su diagnóstico suele retrasarse debido tanto a la normalización del dolor menstrual como a la diversidad de sus síntomas, de ahí la importancia de reconocer señales de alerta y consultar ante síntomas persistentes.

En ese sentido, Osakidetza ha explicado, también con motivo del día mundial, que "el dolor menstrual que impide hacer vida normal no es algo 'normal' y debe consultarse con el personal sanitario". Además, ha subrayado que la sensibilización y el reconocimiento temprano de los síntomas permiten iniciar antes el tratamiento y mejorar la calidad de vida: "Desde los centros de salud, las mujeres pueden consultar con su médico o matrona ante dolor menstrual incapacitante u otros síntomas persistentes, y ser derivadas a ginecología para un estudio más detallado".

La unidad en Cruces realiza más de 100 cirugías por endometriosis al año, la gran mayoría mediante técnicas de cirugía mínimamente invasiva. Cerca del 80% corresponden a casos de endometriosis profunda que requieren la participación conjunta de ginecología, cirugía general y/o urología. "Este volumen quirúrgico, unido a la larga trayectoria de la unidad y a la diversidad de su equipo profesional, refleja la capacidad del centro para abordar los casos más complejos con un enfoque adaptado a cada paciente", ha defendido.

En los casos más complejos o cuando la enfermedad afecta de forma significativa a la calidad de vida, la Unidad cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios. Está integrado por especialistas en ginecología -con experiencia en cirugía pélvica, reproducción asistida y ecografía de alta resolución-, así como profesionales de radiología, anestesia-dolor, cirugía general, urología, rehabilitación, salud mental y enfermería especializada en endometriosis y suelo pélvico, lo que permite realizar una valoración clínica completa y adaptada a las necesidades de cada paciente.