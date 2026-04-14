Más de uno Euskadi desde el Salón Gourmets 2026

Hablamos con Raimundo Ruiz de Escudero, director de HAZI, sobre el impulso al sector agroalimentario y el desarrollo rural en Euskadi; con Carlos Yécora, enólogo de Luberri, una bodega de Rioja Alavesa que elabora vinos con identidad propia; y con Peru Amestoy, de Ameztoi Anaiak, productores de elaborados cárnicos tradicionales listos para disfrutar.

Completan este recorrido Javier Abal, gerente de Gildas Albizabal, referente en la elaboración artesanal de gildas; Cécile Bourrageu, responsable de marketing de Conservas Ortiz, más de 130 años de conservas de pescado de alta gama; Sandra Aullo, directora comercial de Bodegas Eguren Ugarte, bodega familiar, situada en Laguardia y Beatriz López, responsable de marketing de Gelati!! Gelati!!, heladería artesana, ecológica y local con más de 200 sabores únicos.

Un viaje por el sabor, el saber hacer y la identidad gastronómica de Euskadi.

Albizabal | Onda Cero Euskadi