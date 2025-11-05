Llega Zientzia Astea, 25 años acercando la ciencia

Divulgación

Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Barakaldo acogen cerca de 200 actividades gratuitas para ver, escuchar, sentir y hablar de ciencia con investigadores

La edición número 25 de Zientzia Astea, la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad del País Vasco ha comenzado con una programación especial para celebrar los 25 años de trayectoria acercando la ciencia a la sociedad de manera amena y divertida. El tema de este año gira en torno a los plásticos, con el lema "Ciencia para un planeta sin plásticos".

Zientzia Astea ha organizado cerca de 200 actividades gratuitas y para todas las edades que se podrán disfrutar en las cuatro sedes del evento.

En los más de 40 txokos y 75 talleres el público asistente podrá conocer el trabajo de investigación de la EHU contada por sus protagonistas. Además, se han preparado 10 itinerarios didácticos, 8 exposiciones, 11 conferencias, más de 20 monólogos de Zientzia Club y 6 espectáculos muy especiales. Sólo es necesario inscribirse en los talleres e itinerarios didácticos. Aún quedan algunas plazas libres que se pueden reservar en la web de ZientziaAstea

