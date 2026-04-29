Jóvenes vascos, de entre 23 y 29 años, podrán solicitar los 300€ al mes de Emantzipa a partir del 12 de mayo

Llega la tercera convocatoria de ayudas a la emancipación juvenil englobadas en el Programa Emantzipa, que amplía el acceso a estas ayudas a los jóvenes de 23 a 29 años, rebajando en dos años la edad mínima, y que podrán solicitarse a partir del 12 de mayo. Con esta modificación, unas 4.000 personas más podrán acogerse a esta prestación

La ayuda mantiene una cuantía de 300 euros mensuales por persona beneficiaria, durante un máximo de 24 meses, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos. Podrán acceder a ella las personas jóvenes con ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 30.000 euros, o hasta 36.500 euros en caso de tributación conjunta con cónyuge o pareja de hecho.

El plazo de solicitudes se abrirá el 12 de mayo y permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre, salvo agotamiento previo del crédito disponible. Las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica o de manera presencial en las oficinas de Zuzenean y en los lugares previstos en la normativa de procedimiento administrativo.

En 2024 se registraron 8.286 solicitudes y se concedieron 6.846 ayudas, de las que 1.260 correspondieron a Álava, 4.225 a Bizkaia y 2.801 a Gipuzkoa. En 2025, las solicitudes ascendieron a 3.929 y las ayudas concedidas a 2.754, con 636 en Araba, 2.043 en Bizkaia y 1.250 en Gipuzkoa.