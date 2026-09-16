Euskadi inicia los trámites para reconocer el euskera como patrimonio vivo de la cultura

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco ha iniciado el expediente para reconocer el euskera como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, una catalogación que otorgaría a esta lengua un "mayor prestigio" y un reconocimiento jurídico y administrativo más sólido.

Esta declaración otorga al euskera un mayor prestigio y un reconocimiento jurídico y administrativo más sólido, reconociendo también desde la perspectiva del patrimonio su papel fundamental en la transmisión de la cultura vasca.

La clave de este reconocimiento es reconocer el euskera no únicamente como lengua, sino poner de manifiesto su capacidad para crear, transmitir y recrear la cultura vasca; es decir, reconocer también el patrimonio cultural que se transmite de generación en generación a través del euskera.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que a través del euskera "se han transmitido de generación en generación la memoria, los conocimientos, las costumbres y las formas de entender el mundo".

Como ejemplos de la riqueza de esta lengua, ha citado el bertsolarismo, la toponimia, las canciones, los refranes y los relatos populares, así como las fiestas, la gastronomía, la música, la danza y los conocimientos vinculados al territorio. El Gobierno Vasco ha subrayado que el euskera "no es únicamente una herramienta de comunicación, es también una expresión de una cultura y un vehículo para su transmisión".

El Ejecutivo ha señalado que el patrimonio cultural no consiste en conservar el pasado tal y como es, "sino en dar futuro al pasado y vivir, renovar y transmitir a las siguientes generaciones aquello que recibimos".