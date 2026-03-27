Euspel gana las elecciones sindicales de la Ertzaintza

Llegan cambios en la Ertzaintza después de que las elecciones sindicales hayan dado un vuelco a la tradicional representación liderada durante dos décadas por Erne.

Esta central sindical no firmó el actual acuerdo regulador de condiciones de trabajo de la Policía autonómica, suscrito por ErNE, Esan y SiPE con el departamento de Seguridad en marzo de 2025 y apoyó al movimiento asindical 'Ertzainas en lucha', que tomó las calles con sus protestas.

Tras ganar el pulso, Euspel pronostica una nueva etapa y promete lograr la mejora de las condiciones laborales en la Policía autonómica vasca. Una de las principales reivindicaciones de este sindicato, que ha desplazado a ErNE como primera fuerza, ha sido la del aumento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) hasta los 9.000 efectivos, de modo que la tasa de reposición no limite alcanzar de manera efectiva una plantilla real igual o superior a los 8.000 agentes operativos.

Con 67 votos menos, el sindicato Esan se mantiene como segunda fuerza, y reprocha a Euspel que se haya situado en la "crítica constante y la queja permanente".