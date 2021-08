Euskadi mantiene restricciones ante el temor a un repunte de contagios por las 'no fiestas'

La comisión científico técnica del LABI ha descartado una relajación de las medidas de prevención contra el Covid. La situación de las UCIs, la variante Delta como responsable de 9 de cada 10 contactos, y las fechas propias de fiestas patronales aunque no sean oficiales, han sido los motivos para que la mesa de expertos que asesora al lehendakari haya optado por darse más tiempo y volverse a citar el próximo día 17 de agosto.

El documento de la comisión refleja que no se puede obviar el calendario. 'Corremos el riesgo de rebrotes, similares los que se produjeron en sanjuanes, el fin de curso o los exámenes de selectividad'. De hecho, el propio portavoz del Gobierno vasco ha advertido de que 'nos enfrentamos a días críticos'.

El llamamiento a la responsabilidad llega también desde la red de rastreo, que coincide en que llegan días complicados. 'Es cuando más contagios se dan, tanto al aire libre como interiores. Nos da miedo que se den situaciones como en La Blanca que luego han dan lugar a brotes', ha advertido en Onda Cero la jefa de la red de rastreadores. Arrate Iturralde ha pedido que las personas contagiadas sean exhaustivas a la hora de detallar los contactos, estén vacunados o no. 'Nos estamos encontrando situaciones de gente que es positiva, con síntomas, pero realmente era contacto de un contagio anterior, y no lo dijeron porque pensaron que no era una situación de riesgo. Que den todos los contactos, el rastreador valorará'. Arrate Iturralde ha asegurado que los casos de personas que no colaboran son los menos, 'aunque cuando hay viajes de por medio, la cosa se complica'.