La Ertzaintza detiene a un hombre por un robo con violencia y por dos robos anteriores a ancianas en Vitoria- Gasteiz

El arresto se produjo este pasado lunes, después de que sobre las ocho y media de la tarde, una mujer de 92 años fue asaltada en el interior de su portal por un hombre que, con violencia, le arrebató la cadena que llevaba al cuello, causándole lesiones.

Otras dos mujeres que acompañaban a la víctima dieron aviso al Servicio de Emergencias 112 y en el lugar se personó una dotación policial que solicitó asistencia para la víctima, que resultó trasladada a un centro sanitario, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Las y los agentes fueron informados de que un hombre había accedido al portal detrás de las tres mujeres y que cuando estas se disponían a entrar en el ascensor, había agarrado a la víctima, arrastrándola fuera del elevador, consiguiendo arrebatarle la cadena que llevaba al cuello, y huyendo a la carrera del lugar.

Personas que se encontraban fuera del portal se aproximaron a la patrulla para ofrecer información adicional, gracias a la cual, minutos después, se pudo localizar y detener al presunto autor del hecho.

La Ertzaintza ya había detectado dos robos anteriores de similares características y había iniciado investigación al respecto. En el primero de ellos, perpetrado el 11 de agosto, una mujer de 93 años, al acceder a su portal tras regresar de hacer la compra, fue asaltada por un hombre, que dio un tirón a la cadena que llevaba colgada, consiguiendo quitársela y abandonando el lugar.

En el segundo incidente, sucedido el 13 de agosto, una mujer, de 81 años fue empujada por un hombre para quitarle la cadena que llevaba, en el interior del portal de su vivienda. Ambos hechos se produjeron en el barrio de Aranbizkarra, igual que el acontecido este pasado lunes.

Tras las diligencias de investigación practicadas, al hombre, de 31 años, se le investiga también por los dos delitos de robo con violencia. El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció hasta su puesta a disposición judicial este pasado miércoles.