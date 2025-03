Dinosaur Jr, The Damned, The Runaways y Bobbie Dazzle cerrarán el cartel del Azkena Rock

Las bandas Dinosaur Jr, The Damned, The Runaways, Bobbie Dazzle, The Pil y los vascos Eh, Mertxe! cerrarán el cartel de la XXII edición del Festival Azkena Rock que se celebra en Vitoria entre el 19 y el 21 de junio.

El Azkena arranca el jueves, 19 de junio, con la fuerza de Dinosaur Jr., que interpretarán íntegramente su mítico álbum de 1994, 'Without a Sound', en su único concierto en España.

The Damned, pioneros del punk británico, también se incorporan al cartel del jueves con fecha exclusiva en la que se presentan con una de sus formaciones más clásicas, la que grabó álbumes míticos como 'The Black Album' y 'Strawberries'.

Otra banda destacada de la década de los setenta del siglo pasado, The Runaways, se suma al cartel del sábado para rendir tributo al repertorio que las convirtió en icono.

Completan esta última tanda de incorporaciones Bobbie Dazzle (viernes), banda glam que promete una descarga eléctrica sobre el escenario, el dúo punk alemán The Pill (sábado) y los vascos Eh, Mertxe! (también el sábado).

Estarán en la capital alavesa también el excantante de Sex Pistols Johnny Rotten, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, Lucinda Williams y Melissa Etheridge, entre otros nombres.