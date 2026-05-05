Casi el 80% de estudiantes de EHU considera "alto" o "muy alto" el precio de la matrícula

Casi el 80% de estudiantes de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) cree que el precio de la matrícula es "alto" o "muy alto" y un 56% del estudiantado considera que el sistema de becas cubre algunas necesidades, pero deja fuera aspectos importantes, mientras que un 25% afirma directamente que no cubre sus necesidades, según una encuesta realizada por el Consejo de Estudiantes.

El Consejo de Estudiantes de EHU ha presentado este martes los resultados preliminares de la encuesta sobre becas universitarias y precios públicos en Euskadi, impulsada en el marco de un proceso participativo más amplio sobre accesibilidad económica, permanencia y condiciones materiales del estudiantado en la universidad pública.

Los resultados preliminares muestran una percepción "claramente crítica" respecto al precio de la matrícula, ya que, según ha destacado el Consejo de Estudiantes, "casi 8 de cada 10 estudiantes consideran que el precio de la matrícula es alto o muy alto".

Además, según ha resaltado, un 25% de las personas encuestadas afirma haber cursado en alguna ocasión una tercera o cuarta matrícula, una situación que no responde únicamente a la dificultad académica, sino también a factores como la salud mental, la necesidad de trabajar o las responsabilidades personales y de cuidados.

"Una parte importante de las personas encuestadas compagina estudios y trabajo, vive en contextos económicos diversos y se enfrenta a un sistema de precios públicos que, en muchos casos, no tiene suficientemente en cuenta la realidad material de quienes estudian en la universidad pública", ha advertido el Consejo, para remarcar que los datos "evidencien que las dificultades económicas no son una cuestión aislada ni secundaria, sino un elemento que condiciona directamente la trayectoria académica del estudiantado".