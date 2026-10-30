Sociómetro

EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi, por delante del PSE

El Gobierno vasco publica su último sociómetro sobre intención de voto en las próximas elecciones generales

EFE

Euskadi |

Dos urnas en una mesa electoral
Dos urnas en una mesa electoral | Europa Press

EH Bildu ganaría las elecciones generales en el País Vasco, con 7 de los 18 escaños en liza, seguida del PSE con 5, el PNV con 4, y el PP con 2, según un sondeo del Gobierno Vasco hecho público este viernes.

En las últimas elecciones generales el PSE ganó en Euskadi con cinco escaños, la misma cifra que PNV y EH Bildu, por dos del PP y uno de Sumar.

El triple empate actual a cinco escaños se rompería en las próximas elecciones del 29 de noviembre, según el sondeo.

Así, según esta encuesta EH Bildu ganaría las elecciones con 7 diputados -dos más- y el 29,1 % de los votos. La segunda fuerza sería el PSE, que repetiría los 5 escaños, con el 24,7 % de los sufragios. Tercero sería el PNV, con 4 escaños -uno menos-, y el 21,9 % de los votos. Este resultado impediría a los jeltzales formar grupo propio en el Congreso.

El PP repetiría los dos escaños, con un 12,6 % de los votos, y no habría más. Ni Vox, con el 4,8 % los votos, ni el Frente Amplio, con el 4,0 %, ni Podemos, con el 1,5 %, lograrían representación.

Por territorios, EH Bildu ganaría en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en Álava se repartirían un escaño cada uno de los cuatro grandes partidos.

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