Baja el paro en Euskadi y sube la contratación indefinida

Desde el Gobierno vasco, la consejera de Trabajo y Empleo ha señalado que gracias a la Reforma laboral se ha puesto coto a la temporalidad. Y es que Euskadi batió el mes pasado su récord de contratación indefinida. Un 16% de los empleos generados tuvieron carácter fijo. Idoia Mendia ha reivindicado "el consenso" en un momento con nuevas incertidumbres para nuestra economía y para el empleo. La consejera vasca ha destacado que el paro ha vuelto a descender en 129 personas, con lo que son 115.815 los ciudadanos que "buscan empleo y no lo encuentran". No obstante, ha subrayado que los actuales niveles de actividad y confianza han logrado que haya 1.424 personas menos en paro, que hace exactamente dos años, "justo cuando estalló la pandemia" y con un nuevo repunte de afiliación a la Seguridad Social (2.500 más que en febrero de 2020), "volviendo a la senda de los máximos históricos".

Los sindicatos opinan

En cambio, desde los sindicatos nacionalistas denuncian que el paro se ceba en las mujeres, el 57% de las desempleadas son mujeres. Xabi Zabala del sindicato ELA en Onda cero señala también la alta tasa de temporalidad y ha reclamado "medidas firmes para dignificar sus condiciones de trabajo y acabar con la precariedad de las mujeres", que son "las más perjudicadas" en empleos temporales y de jornada parcial.

Por su parte UGT y CCOO ponen en valor la reforma laboral ya que dicen que impulsan la contratación indefinida. CC.OO. de Euskadi ha advertido de que la "leve mejoría" de los datos de desempleo en febrero "no alcanza ni a mujeres ni a personas jóvenes" y, en este sentido, ha subrayado de que "la recuperación económica no será completa si no se conjuga también en femenino". Asimismo, ha valorado que la reforma laboral "muestra sus efectos con un aumento histórico en la contratación indefinida" y ha confiado en que el diálogo social siga "alcanzando acuerdos" que beneficien a los trabajadores.