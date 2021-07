Más de uno Gipuzkoa 15/07/2021 con Eduardo Yañez

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

Las palabras del portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en las que pide a los ayuntamientos que sean el primer dique de contención contra esta ola del coronavirus en Euskadi y limiten el acceso y permanencia en lugares públicos en los que habitualmente se producen aglomeraciones en forma de quedadas o botellones, han provocado las primeras reacciones entre diferentes alcaldes del territorio. El alcalde de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia considera «injusto que se incida en que sean los municipios los responsables de cerrar parques y controlar a todos los jóvenes», porque reconoce que no cuentan con los recursos suficientes. «Disponemos de cuatro municipales en el turno de noche y puede haber seis o siete zonas de botellón, por lo que pedimos colaboración con la Ertzaintza. Si la Ertzaintza está bien dotada y tiene los recursos suficientes podremos hacer frente a todo ese tipo de regulación que recae sobre nosotros». El Ayuntamiento de Astigarraga también se ha quejado de la falta de recursos para poder hacer frente a los botellones y han expuesto que no pueden delegar en ellos esa responsabilidad. Desde este consistorio manifiestan además que no cuentan con efectivos de noche y han acusado al Gobierno Vasco de «escurrir el bulto».

