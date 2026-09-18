Volkswagen Navarra inicia la producción del ID. Cross

Esta mañana se ha presentado por todo lo alto el nuevo ID Cross, el nuevo modelo eléctrico de Volkswagen que se ha empezado a fabricar hoy en la factoría de Landaben. El acto ha contado con los altos cargos de la empresa, trabajadores, una representación institucional encabezada por la presidenta de Navarra, María Chivite y numerosos medios de comunicación. Es el segundo eléctrico que ha comenzado a fabricarse en esta fábrica junto al Skoda Epiq Además del nuevo Volkswagen ID. Cross, la planta produce actualmente el también eléctrico Škoda Epiq, y los modelos de combustión Volkswagen T-Cross y Volkswagen Taigo.

Características ID. Cross

Entre las principales características del ID. Cross destacan una autonomía máxima de 428 kilómetros, un motor eléctrico de 155kW y color “verde nori”, con destino a Alemania. Este SUV eléctrico urbano se comercializará en 34 países. El presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, hablaba de nueva era en Landaben. La presidenta, María Chivite, ha comentado que este nuevo modelo está siendo ya un éxito antes de salir a la venta y ha resaltado que la producción de estos dos nuevos coches ponen a Navarra como un referente mundial en la automoción.

Momento contradictorio

Esta presentación coincide con un momento contradictorio para los trabajadores de Landaben. Porque la producción de estos dos nuevos vehículos han provocado que la plantilla alcance ya los 5.500 empleados y que instaure un nuevo turno de fin de semana. Pero sin embargo la empresa vive un estado crítico a nivel mundial ya que la dirección ha anunciado 100.000 despidos en todo el mundo de aquí a 2030, la mitad de ellos en Alemania, la cuna de Volkswagen. El presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, se ha referido a ello en su discurso, donde ha valorado el trabajo que realiza toda la plantilla para sacar adelante la producción.