UPN perderá la alcaldía de Noáin-Valle de Elorz tras la moción de censura suscrita por Aldatu, AINE y Somos Valle

Tres agrupaciones políticas de Noáin-Valle de Elorz han presentado una moción de censura para sustituir al actual equipo de gobierno, de UPN, con Sebastián Marco como alcalde. El acuerdo contempla una alcaldía alternante entre Luis Maya (Aldatu Elortzibar) y Mikel Navarro, de la Agrupación Independiente de Noáin Elortzibar (AINE). Estas dos formaciones, junto a Somos Valle-Harana Gara, aseguran que detrás de esta moción hay una decisión meditada en respuesta a la deriva que, a su juicio, han tomado los regionalistas en el consistorio.

Situación insostenible

En un comunicado los grupos firmantes-AINE, Aldatu y Somos Valles-, han justificado la presentación de la moción de censura en un "ejercicio de responsabilidad" y tras una "meditada decisión" que se adopta "en respuesta a la deriva que ha tomado un equipo de gobierno que oculta de forma reiterada y premeditada información al resto de grupos municipales, limitando la capacidad de acción y decisión de la oposición a la que no se le está permitiendo trabajar". En Onda Cero los concejales Mikel Navarro y Luis Maya, que asumirán de manera alterna la alcaldía de la localidad, han coincidido en señalar que "la situación en el ayuntamiento era ya insostenible" a la par que han advertido de que llevaban tiempo avisando de que "el equipo de gobierno debía dejar de actuar como si tuviera la mayoría absoluta".

Marco y el ejemplo de los presupuestos

También en Onda Cero el alcalde de Noáin-Valle de Elorz, Sebastián Marco, reconocía que la decisión "no me pilla por sorpresa" ya que "era una posibilidad que existía desde hace un tiempo". El todavía alcalde de la localidad, que afrontaba su segundo mandato el consistorio, se resignaba al acuerdo entre las tres agrupaciones. "Es lo que hay, les da la suma y lo van a hacer". Marco, no obstante, negaba que hubiera actuado como si contara con una mayoría absoluta y aseguraba que "los presupuestos del Valle se han aprobado sin votos en contra en los últimos años y se negociaron con todos los grupos". Moción de censura de la que se ha desmarcado el PSN que no comparte "ni las formas ni los argumentos"