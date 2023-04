El TSJN esperará al pronunciamiento del Supremo sobre la ley del 'solo sí es sí'

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) esperará a que el Tribunal Supremo fije doctrina sobre la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí' antes de pronunciarse sobre los casos con penas más graves que tiene que revisar en Navarra.

El presidente del TSJN, Joaquín Galve, ha explicado que la Sala de lo Penal de Navarra ha recibido 18 revisiones de pena, que son apelaciones de la Audiencia Provincial, y han sido resueltas ocho. En cuatro de ellas, se ha rebajado la pena.

"Nos quedan unas para resolver, pero habiendo anunciado el Tribunal Supremo un pleno para la primera semana de junio en el cual van a resolver estas cuestiones, aquellos asuntos en los que no corre prisa, y los que digo que no corre prisa son personas con condenas muy altas, de 12, 15, o 18 años de prisión, que a lo mejor llevan tres en prisión, en esos vamos a esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación.

Sobre la posibilidad de que algunos de los condenados pueda salir a la calle por la revisión de condenas, Galve ha dicho que "nosotros no lo sabemos, intuimos que sí, porque si vamos a ver los más o menos urgentes, por ejemplo personas que a lo mejor tienen una condena de cuatro años, o de tres años y medio, y llevan un año y pico o dos años en la cárcel, que sí los estamos viendo, probablemente una rebaja de condena sí que conlleve automáticamente la excarcelación".

No obstante, Joaquín Galve ha precisado que el TSJN no ejecuta esas decisiones. "Nosotros comunicamos a la Audiencia Provincial que hemos revisado la pena, hemos rebajado de tantos a tantos meses o años, y entonces lo que tiene que hacer la Audiencia Provincial es ya la liquidación de la condena, que a lo mejor es cuando procede la excarcelación de la persona, pero nosotros en muchos de los casos no lo conocemos", ha señalado.