Terry Prestjord: "Como en Tudela no he disfrutado en ningún sitio"

Terry Prestjord vuelve a Ribera Navarra para ser feliz. Feliz del todo. "Decido volver porque sé que aquí en Tudela voy a estar bien. He aprendido mucho en Inter. El primer año hice las cosas muy bien pero al equipo nos costó. Tuvimos altibajos. Este año también había empezado muy bien a nivel individual y colectivo pero una lesión me hizo jugar poco y perdí el sitio. He sido feliz ahí y he estado bien pero como he disfrutado en Tudela no he disfrutado en ningún sitio". Terry estaba dispuesto a pelear por recuperar minutos en Inter pero sabía que en Ribera Navarra va a disfrutar en la pista.

Sobre el vestuario que se ha encontrado, Terry lo tiene claro: "He jugado con muchos entre los de mi anterior etapa y los de Inter que ahora están aquí, como Sepe. Ahora he encontrado un vestuario con mucho nivel. Veo la plantilla y tenemos un equipazo. Tenemos que sacar adelante la situación y vernos lejos del descenso porque tenemos un plantillón".

Terry ha vivido en diferentes clubes todo tipo de situaciones, quedando subcampeón de liga y estando colista con Ribera Navarra: "Ahora todo el mundo puede ganar a todo el mundo, hay mucha igualdad". También conocía de su anterior etapa a Cone, el actual entrenador. "Me pide ayudar en todas las facetas del juego, me pide goles y aprovechar mi experiencia". Debutó por segunda vez con Ribera Navarra empatando frente a Santa Coloma, y este sábado tratarán de recortar puntos en la clasificación con Córdoba.